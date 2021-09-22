Бывшая девушка устроившего стрельбу в пермском вузе студента: «Он рассказывал мне про расстрел людей, считал, что это прикольно»

Бывшая девушка Тимура Бекмансурова рассказал об экс-возлюбленном Фото: СОЦСЕТИ

Тимур Бекмансуров, устроивший накануне стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), был подвержен сменам настроения, периодически впадал в тоску или апатию. Об этом рассказала его бывшая девушка Кристина (имя изменено) во время допроса.

«Самооценка у него была на низком уровне, он никогда не превозносил себя. На критику в свой адрес реагировал адекватно, не психовал. Периодами была смена настроения, он становился грустным, у него появлялась апатия» - заявила девушка.

Кристина призналась, что их отношения были нестабильными, молодые люди часто расставались. Последний разрыв произошел весной этого года, пишет Life.ru.

«В мае 2021 года мы перестали общаться, мне было с ним скучно, меня тяготило. Он сам предложил расстаться, сказав, что ему неинтересно», - объяснила девушка.

Она добавила, что пока они состояли в отношениях, Тимур всегда вел себя спокойно и вежливо.

«Наши отношения были хорошими, мы ходили на свидания. Тимур не жадный, воспитанный, в общественных местах вел себя адекватно. Ко мне относился с уважением, никогда не повышал голос, не применял физическую силу. Мы редко ссорились», - отметила Кристина.

При этом девушка подчеркнула, что еще тогда, во время отношений, у них случались разговоры о насилии.

«Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно», - заявила Кристина.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров принес в Пермский университет ружье и открыл стрельбу. В результате происшествия погибли шесть человек, более 40 получили ранения.

Сам Тимур во время задержания был ранен. Врачи ампутировали ему ногу. Сейчас молодой человек находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое и нестабильное, передает ФАН.