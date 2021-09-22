«Совет матерей» вступился за педагога, продолжившего лекцию во время стрельбы в пермском вузе

Олег Сыромятников. Фото: личная страница в facebook

Председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая призвала не критиковать преподавателя Пермского государственного университета, который не стал останавливать лекцию, несмотря на стрельбу. Она отметила, что каждый педагог сам выбирает тактику поведения в чрезвычайных ситуациях, поскольку никаких единых рекомендаций на этот счет попросту нет.

«Сначала огласите список, что должен был сделать данный учитель, чтобы он вел себя так, как вы предполагаете. Он действовал по обстоятельствам. Это вообще не должна быть задача учителя (выдумывать стратегию поведения при захвате — прим. ред.), у него должны быть очень четкие рекомендации», - цитирует Буцкую Life.ru.

Эксперт также призвала увеличить число тревожных кнопок в школах, а также средних специальных и высших учебных заведениях. По ее мнению. Это поможет реагировать на опасные ситуации более оперативно.

«Меня волнует вопрос о том, что тревожные кнопки должны быть в большем количестве мест, не только при входе. В каждом кабинете должна быть такая кнопка вместе со схемой эвакуации при пожаре», - добавила Буцкая.

Напомним, в то время, когда 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в университете, профессор Олег Сыромятников просто закрыл металлическую дверь аудитории на засов и продолжил читать студентам лекцию по истории Древней Руси. Позже он заявил, что хотел избежать паники среди учащихся, передает телеканал «360».