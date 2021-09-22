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В мире22 сентября 2021 13:24

"Талибан"* направил в ООН письмо с призывом установить отношения

До этого талибы* заменили постпреда Афганистана в ООН
Наталья СМИРНОВА
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В Афганистане рассчитывают, что представители международной организации позитивно ответят на их предложение

В Афганистане рассчитывают, что представители международной организации позитивно ответят на их предложение

Фото: REUTERS

Радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, направило в ООН письмо с призывом установить отношения. Талибы* рассчитывают начать совместную работу в рамках международного сотрудничества, рассказал их представитель Билал Карими.

По словам Карими, "Талибан"* направил письмо в ООН, чтобы "установить отношения с целью проложить путь для взаимодействия". В Афганистане рассчитывают, что представители международной организации позитивно ответят на это предложение, пишет РИА Новости.

Отмечается, что талибы* уже заменили постпреда Афганистана в ООН. Раньше страну в организации представлял Гулам Исакзай. Сейчас - Мохаммад Сухайль Шахин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Совет безопасности Организации Объединенных наций не ставит на повестку вопрос снятия санкций с радикального движения "Талибан"*. Пока что ООН внимательно наблюдает за развитием ситуации в стране.

*Запрещенная в России террористическая организация