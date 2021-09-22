Инспекторов ДПС повысили в званиях за действия при стрельбе в вузе в Перми

Инспекторов ДПС Константина Калинина и Владимира Макарова повысили в званиях / Фото: пресс-служба МВД России

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев издал приказ о внеочередном повышении в званиях инспекторов ДПС Константина Калинина и Владимира Макарова, которые одними из первых бросились на спасение студентов во время стрельбы в пермском вузе. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

За смелые и решительные действия Константину Калинину присвоено звание "лейтенант полиции", а Владимиру Макарову – "капитан полиции".

"20 сентября сотрудники полиции, получив сигнал от очевидцев о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, первыми прибыли к месту происшествия, - говорится в сообщении ведомства. - В экстремальной ситуации они действовали решительно, профессионально и грамотно".

Как ранее писал сайт kp.ru, Константин Калинин обезвредил вооруженного дробовиком первокурсника, который к тому моменту убил шестерых и почти 20 – ранил. Когда убийца отказался бросить оружие и выстрелил в направлении полицейского, Калинин применил табельное оружие, а после – оказал первую помощь раненному им преступнику.

Президент России Владимир Путин наградил Калинина Орденом мужества, а Макарова - медалью "За отличие".