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Политика22 сентября 2021 13:39

Песков заявил, что сроки самоизоляции Путина пока не ясны

Президент ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в своем окружении
Наталья СМИРНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как долго глава государства будет находиться на самоизоляции. Владимир Путин решил прибегнуть к ней после того, как несколько человек в его окружении заразились коронавирусом.

Как отметил Песков, сроки самоизоляции президента пока не ясны.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин будет находиться на самоизоляции как минимум неделю. При этом президент продолжает работать в удаленном формате, с помощью видеоконференций.

Как писал сайт kp.ru, ушедший на самоизоляцию Путин совершенно здоров. В этом заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что ранее российский президент был привит вакциной ".Спутник-V".