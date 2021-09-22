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Политика22 сентября 2021 13:43

Песков ответил на вопрос о кандидатуре спикера восьмого созыва Госдумы

Представитель Кремля заявил, что он "не может это предвосхищать"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли глава государства Владимир Путин на встрече с лидерами партий предлагать свою кандидатуру спикера восьмого созыва Госдумы.

По словам представителя Кремля, он "не может это предвосхищать".

Ранее сайт kp.ru писал, что президент России Владимир Путин до конца недели планирует провести разговор с руководителями политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам парламентских выборов-2021.

Напомним, кандидаты от восьми партий прошли в Государственную думу восьмого созыва по результатам голосования. Это следует из данных Центризбиркома об итогах выборов после подсчета 100% протоколов избирательных комиссий.