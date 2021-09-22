Плюс миллион тонн: в Алтайском крае вырос сбор зерновых

21 сентября на оперативном совещании в Правительстве Алтайского края обсуждался ход уборочной кампании. Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Межин сообщил, что зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены на 78% площадей, хозяйства собрали около 4,2 миллиона тонн зерна. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года валовой сбор выше на 1 миллион тонн.

Зернофуражные культуры обмолочены более чем на 90% площадей, пшеница яровая - на 81%. Хозяйства наращивают темпы уборки гречихи: после обмолота 40% посевов этой культуры получено 230 тысяч тонн зерна.

Продолжается уборка технических культур. Так, сахарная свекла выкопана на 28% площадей, рапс убран на 72% площадей, лен-кудряш - на 45%. В данный момент план по кормозаготовке выполнен на 97%, хозяйства продолжают закладывать силос и сенаж.

Также, на 21 сентября, алтайскими аграриями посеяно около 200 тыс. га озимых культур. Работы ведутся в более чем 40 районах края. Из них самые большие площади в Баевском, Троицком, Первомайском, Кытмановском, Благовещенском, Каменском, Тальменском, Зональном и Целинном районах.

Посев озимых позволяет аграриям региона получить более высокий урожай и эффективно использовать сельхозтехнику.