Песков опроверг версию о "русском следе" в покушении на помощника Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположение о том, что в покушении на помощника украинского лидера Владимира Зеленского есть "российский след".

22 сентября машину давнего соратника президента Сергея Шефира, с которым Зеленский работал со времен команды КВН "95-й квартал", обстреляли неизвестные. После случившегося глава фракции правящей партии на Украине "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение может иметь "российский след".

Дмитрий Песков на пресс-конференции с журналистами сказал, что эти заявления связаны с "экзальтированным эмоциональным состоянием" после случившегося. Он опроверг наличие "российского следа" в покушении на Шефира. По его словам, такая версия не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь главы украинского государства Владимира Зеленского прокомментировал покушение на первого помощника президента Сергея Шефира. По словам Сергея Никифорова, ни исполнитель, ни заказчики преступления не смогут избежать наказание.