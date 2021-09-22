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Политика22 сентября 2021 13:54

Песков опроверг версию о "русском следе" в покушении на помощника Зеленского

22 сентября машину давнего соратника президента Сергея Шефира обстреляли неизвестные
Наталья СМИРНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположение о том, что в покушении на помощника украинского лидера Владимира Зеленского есть "российский след".

22 сентября машину давнего соратника президента Сергея Шефира, с которым Зеленский работал со времен команды КВН "95-й квартал", обстреляли неизвестные. После случившегося глава фракции правящей партии на Украине "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение может иметь "российский след".

Дмитрий Песков на пресс-конференции с журналистами сказал, что эти заявления связаны с "экзальтированным эмоциональным состоянием" после случившегося. Он опроверг наличие "российского следа" в покушении на Шефира. По его словам, такая версия не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь главы украинского государства Владимира Зеленского прокомментировал покушение на первого помощника президента Сергея Шефира. По словам Сергея Никифорова, ни исполнитель, ни заказчики преступления не смогут избежать наказание.