Губернатор Василий Орлов: «В северных районах Амурской области, пострадавших от паводков, полностью восстановлено печное отопление»

Этим летом Амурская область столкнулась с сильнейшим за последние годы наводнением. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области завершаются работы по восстановлению печного отопления в домах, пострадавших от паводков.

В регион скоро приду холода, но жители подтопленных сел не останутся без тепла. По слова главы региона Василия Орлова, уже отремонтировано 116 печей из 122 нуждавшихся в восстановлении. В первую очередь ремонтировали печи в северных районах Приамурья.

Все работы проводятся за счет региона. Труд специалистов оплатили из средств резервного фонда, а их проживание и питание обеспечили администрации муниципалитетов. Всего на покупку необходимых стройматериалов и зарплату сотрудников из резервного фонда области было выделено более 5 миллионов рублей.

- Обследование печей завершено во всех домах, пострадавших от паводка. В северных районах области печное отопление восстановлено полностью, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Более пяти миллионов рублей было направлено из резервного фонда Правительства Амурской области на закупку строительных материалов, необходимых для ремонта и восстановления печей в домах, пострадавших от паводка. Стройматериалы оперативно доставлялись в районы. В ближайшее время, до наступления заморозков, будут восстановлены оставшиеся шесть печей.

Больше всего в ремонте нуждались частные домовладения в Благовещенском районе. Там необходимо было восстановить 80 печей, на сегодняшний день 75 уже готовы. На втором месте по потребности в ремонтных работах оказался Шимановский район, на третьем – Белогорский.

Напомним, в этом году Амурская область пережила паводок, оказавшийся самым масштабным за последние восемь лет. Его разрушительные последствия регион продолжает ликвидировать до сих пор. Наводнение началось в июне, большая вода простояла в Приамурье почти три месяца. Уровень реки Амур в Благовещенске составлял 860 сантиметров - на 40 сантиметров выше, чем в 2013 году, когда регион также пережил сильное наводнение. Больше всего от паводка пострадали села Сергеевка, Марково и Игнатьево – дома в них стояли в воде по самые крыши. Всего наводнение пришло в 103 населенных пункта Приамурья и затронуло 1476 жилых домов.