Губернаторы Ямала и Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве

22 сентября глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов находится с рабочим визитом в Горно-Алтайске, где провёл переговоры с главой республики Алтай Олегом Хорохординым. Также во время поездки было подписано соглашение между регионами. В документе закреплены принципы будущего сотрудничества в сфере туризма и культуры: так, запланировано проведение гастролей коллективов, выставок, дней культуры каждого из субъектов на территории партнёрского региона.

«Наши регионы многое объединяет, несмотря на то, что между нами тысячи километров, - поблагодарил Дмитрий Артюхов главу республики за тёплый приём. - Важнейшую роль для наших субъектов играют культура и традиции коренных народов, которые живут на этой земле многие годы. В этой сфере между нами уже идёт обмен опытом, который станет ещё более плотным. Республика динамично развивается: в первую очередь, в области туризма, что актуально для ямальцев, традиционно наши жители активно выезжают в другие регионы в отпуска. На повестке в связи с этим должны быть транспортные вопросы, чтобы добраться до республики из нашего региона можно было комфортно».

Алтай является одним из самых популярных у туристов мест, ее отличает уникальный ландшафт и природные условия. На территории региона организован как зимний отдых в горах, так и летние сплавы и другие виды экологического туризма.

Олег Хорохордин подчеркнул, что подписание соглашения – это важный шаг в развитии многих направлений сотрудничества, среди которых – туризм, экспорт сельхозпродукции и многое другое.

«В Республике Алтай активно развивается авиасообщение, расширяется количество межрегиональных и внутренних рейсов. Сегодня мы готовы совместно рассмотреть вопрос по организации авиаперевозок между Горным Алтаем и Ямало-Ненецким автономным округом, чтобы туристы могли путешествовать быстро и комфортно, – сообщил Олег Хорохордин. - Важным аспектом сотрудничества станут и поставки продукции сельского хозяйства. Республика готова предложить округу экологически чистое мясо, мёд, продукцию пантового мараловодства, лекарственные травы и многое другое».

Также в соглашении были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества между регионами, создания условий для привлечения инвестиций и взаимной поддержки местных товаропроизводителей.