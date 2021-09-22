Песков затруднился рассказать о планах Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что пока не знает, как Владимир Путин будет отмечать свой день рождения. 7 октября 2021 года главе государства исполняется 69 лет. Сейчас он находится на самоизоляции в связи с выявленными случаями коронавируса в его окружении.

По словам Пескова, он затрудняется ответить, сможет ли Путин отметить свой день рождения в кругу близких и друзей.

"Я сейчас не могу вам сказать, все-таки еще далеко до дня рождения. Идут рабочие будни, поэтому сейчас я вам не скажу", - отметил представитель Кремля на встрече с журналистами.

Как ранее писал сайт kp.ru, пока неизвестно, сколько продлится самоизоляция президента Владимира Путина. Как рассказывал Дмитрий Песков, это займет как минимум неделю. Однако точных сроков в Кремле назвать не могут.