Сенатор Рязанский оценил идею ежеквартально проверять у психолога студентов, имеющих оружие

В Совфеде оценили предложение ввести психологический мониторинг среди студентов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение регулярно проверять у психологов владеющих оружием студентов. Политик отметил, что, с точки зрения безопасности, это хорошая идея.

«С точки зрения усиления безопасности можно поддержать. Честно говоря, я за то, чтобы оружия у гражданских лиц было как можно меньше», — цитирует сенатора RT.

По мнению политика, оружием должны владеть только силовики, охотники и охранники заповедных зон.

«Мне кажется, что такое массовое распространение оружия среди граждан — это чрезмерно. Я думаю, что если бы это оружие приобреталось только после получения соответствующих характеристик и ручательств со стороны трёх специалистов в этой области, то, наверное, меньше было бы нарушений», — подытожил Рязанский.

Напомним, после нападения в пермском вузе руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил организовать в России психологический мониторинг среди молодых людей, которые владеют оружием, передает телеканал «360».

Ранее 18-летний студент Пермского государственного университета принес в здание вуза ружье и открыл огонь по людям. В результате, погибли шесть человек, еще 43 получили ранения, передает ФАН.