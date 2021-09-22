Глава фракции партии Зеленского назвал три версии покушения на Шефира

В автомобиль Сергея Шефира выпустили более 10 пуль / Фото: полиция Украины

Глава фракции правящей партии Украины "Слуга Народа", от которой был выдвинут в президенты Владимир Зеленский, Давид Арахамия в эфира телеканала "Украина 24" назвал три версии покушения на первого помощника главы государства Сергея Шефира.

Согласно первому варианту, "это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов".

"Вторая версия - может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос", - отметил Арахамия.

Третьей версией он назвал "борьбу с политическим влиянием финансово-промышленных групп".

Как ранее писал сайт kp.ru, покушение на Шефира с курсом на деолигархизацию связал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что исполнители и организаторы преступления будут найдены и понесут наказание.

Напомним, автомобиль первого помощника главы государства Сергея Шефира обстреляли в Киеве в среду, 22 сентября. Чиновник не пострадал. Его водитель получил ранения. Он в реанимации.