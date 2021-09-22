Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло у побережья Никарагуа

Угрозы возникновения цунами нет Фото: REUTERS

В Тихом океане у побережья Никарагуа было зафиксировано мощное землетрясение. По данным Геологической службы США, которая зафиксировала подземные толчки, магнитуда землетрясения оценивается в 6,7 балла по шкале Рихтера, что говорит об умеренных разрушениях.

По сообщению Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 80 километрах к юго-западу от города Коринто, население которого составляет 19 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине примерно 10 километров.

Согласно информации Национального центра предупреждения о цунами США, угрозы возникновения цунами нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 22 сентября, на юго-восточном побережье Австралии произошло сильное землетрясение магнитудой 6, которое ощущалось во многих районах страны. По данным австралийской государственной сейсмологической службы, эпицентр находился в горах примерно в 22 километрах к югу от Канберры.