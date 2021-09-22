Россияне признались, что много курят и мало ходят пешком

Порядка 27% респондентов, отвечая на вопросы анкеты, признались в том, что постоянно курят, а 24% сообщили, что двигаются пешком менее 30 минут в день.

При этом свыше 70% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, следят ли они за своим питанием, отметив, что практически не употребляют сахаросодержащие продукты. У 83% нет привычки подсаливать приготовленную еду, даже не попробовав, а 54% обращают внимание на содержания жира и холестерина в продуктах и едят не менее 400 грамм овощей в день.

Страховая компания «Согласие» работает на рынке ДМС с 1995 года. Компания сотрудничает более чем c 7,5 тыс. медицинских учреждений по всей России. Клиентами «Согласия» являются около 2 тыс. юридических лиц, компания обслуживает по

ДМС свыше 800 тыс. застрахованных. Ежедневно на медицинский пульт «Согласия» поступает не менее 2 тыс. обращений от клиентов.

Выплаты «Согласия» по ДМС в 2020 году составили 2,5 млрд руб.

Стоматология, консультации терапевта и анализы на коронавирус

– названы самые востребованные медицинские услуги

Стоматология, консультации терапевта и ПЦР-тестирование на коронавирус оказались самыми востребованными медицинскими услугами согласно данным опроса, проведенного страховой компанией

«Согласие» среди клиентов по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Причем к стоматологу обращались 71% опрошенных.

В топ-10 специалистов и медицинских услуг, отмеченных клиентами «Согласия», также вошли: гинеколог, гастроэнтеролог, офтальмолог, КТ легких, УЗИ и иглоукалывание.

В опросе приняли участие свыше 2,5 тыс. застрахованных по ДМС из 107 городов России.

Страховая компания «Согласие» работает на рынке ДМС с 1995 года. Компания сотрудничает более чем c 7,5 тыс. медицинских учреждений по всей России. Клиентами «Согласия» являются около

2 тыс. юридических лиц, компания обслуживает по ДМС свыше 800 тыс. застрахованных. Ежедневно на медицинский пульт «Согласия» поступает не менее 2 тыс. обращений от клиентов.

Выплаты «Согласия» по ДМС в 2020 году составили 2,5 млрд руб.