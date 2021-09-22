Все участники попытки госпереворота в Судане задержаны Фото: REUTERS

Все участники попытки государственного переворота в Судане задержаны и предстанут перед судом. Такое заявление в среду, 22 сентября, сделал заместитель министра иностранных дел страны Мохаммад Шариф.

Замминистра напомнил, что пару дней в Судане произошла попытка госпереворота, которую совершил «ряд офицеров, связанных с прежним режимом». «Эта попытка была отвергнута всеми слоями суданского народа. Все участники переворота были арестованы, задержаны. Его развязка отразила солидарность суданского народа с правительством нашей страны», - заявил дипломат во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Судане произошла неудачная попытка госпереворота, когда на улицы Хартума выехали танки, и военные временно перекрывали все мосты через реку Нил. По предварительным данным, командование армии было информировано о готовящемся госперевороте. Регулярные войска быстро подавило восстание. Путчистам пришлось забаррикадироваться в штабе бронетанковых войск, после чего они приняли решение сложить оружие. Как сообщало Al-Jazeera, среди арестованных более 40 офицеров.