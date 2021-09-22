Мантуров призвал срочно разработать меры для борьбы с контрафактными детскими товарами

Денис Мантуров провел заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров выразил обеспокоенность высокой долей контрафакта в сфере детских товаров. Об этом он заявил на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"К сожалению, количество нарушений в данном сегменте сильно превосходит все остальные товары народного потребления. Приведу нелицеприятные цифры. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров оценивает долю контрафакта в 40%, - цитирует Мантурова пресс-служба Минпромторга. - Это очень тревожный звонок, особенно учитывая, насколько востребованными стали online-покупки. Поэтому нам необходимо срочно разработать пакет мер, чтобы оперативно пресекать злоупотребления в этой сфере".

В ведомстве отметили, что острее всего стоит угроза незаконного использования товарных знаков и анимационных образов. В качестве решения проблемы предложили создать электронный реестр соглашений, который будут вести вместе с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности. В такой базе планируют систематизировать всю информацию о правоотношениях в части выпуска товаров для детей.

По оценкам специалистов, это позволит своевременно отслеживать случаи нарушений прав производителей детской продукции.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство промышленности и торговли РФ предложило расширить программу льготного автокредитования, включив в эту программу работников учреждений государственной системы образования. Это следует из проекта постановления, который опубликован в понедельник, 20 сентября, на портале проектов нормативных правовых актов.