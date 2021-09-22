Правительство выделило Союзу женщин России 10 млн рублей на создание интернет-портала

Кабинет министров Российской Федерации выделил 9,8 млн рублей на на создание и обеспечение работы интернет-портала Союза женщин России.

Кабинет министров Российской Федерации выделил 9,8 млн рублей на на создание и обеспечение работы интернет-портала Союза женщин России. Распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, Союз женщин России должен выпустить не менее 40 передач, программ и подкастов, не менее 350 публикаций, провести не менее шести вебинаров и онлайн-мероприятий, а также как минимум 50 онлайн-консультаций с экспертами.

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и предоставить доклад о проделанной работе до 1 февраля 2022 года.

Сайт kp.ru писал, что Правительство выделило два миллиарда рублей на обновление библиотек и детских театров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.