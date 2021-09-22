Цена на бензин Аи-95 на бирже обновила рекорд

В целом же цены на бензин, по данным Росстата, начали снижаться с приходом осени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России. Согласно данным торгов в среду, 22 сентября, биржевая цена за тонну бензина превысила 60,18 тысячи рублей.

Прошлый рекорд был зафиксирован летом 2021 года. 22 июля цена бензина марки Аи-95 составила 60 029 рублей за тонну, что также было впервые для российского рынка.

В целом же цены на бензин, по данным Росстата, начали снижаться с приходом осени. Как обещает Минэнерго, в дальнейшем розничная стоимость горючего будет меняться темпами, близкими к уровню инфляции.

Как ранее писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 года компания "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" четыре раза снижала цены на бензин на своих АЗС в Прикамье.