Три четверти россиян не задумываются об экологии при покупке одежды

Большинство россиян не готовы покупать неновую одежду ради сохранения экологии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, что производство одежды наносит вред окружающей среде, при покупке вещей задумываются только 22% покупателей. Такие результаты показало исследование ресейл-платформы Oskelly.

«Большинство участников опроса (43.9%) отметили, что им важнее, чтобы вещь, которую они покупают, была из натурального материала, вне зависимости от того какой вред экологии был нанесен при ее производстве», — цитирует данные аналитиков Газета.ru.

Оставшиеся 33% респондентов заявили, что вообще не задумываются об экологии, когда покупают ту или иную вещь.

Также анализ предпочтений потребителей онлайн-магазинов показал, что 65% не готовы покупать вещи, уже бывшие в употреблении, ради сохранения экологии. Эта категория предпочитает пользоваться обычными онлайн-магазинами и покупать новые вещи. Зато 18,6 % отметили, что покупают неновые вещи регулярно.

«Культура осознанного потребления только начинает закрепляться в сознании российского онлайн—шоппера», — прокомментировал результаты исследования Альберт Осканов, сооснователь и генеральный директор Oskelly.