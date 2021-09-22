Андрей Звягинцев Фото: Евгения ГУСЕВА

Переболевшего коронавирусной инфекцией режиссера Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы.

Как передает РБК со ссылкой на источник, на данный момент режиссёр находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 сентября появилось сообщение о госпитализации Звягинцева. Как сообщалось, режиссер заболел еще в июле, однако все было настолько плохо, что поражение легких составляло 90 процентов.

Тогда Звягинцева госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА, где он лежал месяц, после чего был переведен в ГКБ имени Давыдовского на Таганке, откуда его транспортировали в Германию для последующего лечения и реабилитации. Сообщалось, что угрозы жизни нет, однако состояние пациента оценивалось как тяжелое. Позже появилась информация о том, что режиссеру стало хуже и его ввели в искусственную кому.