Матвиенко: закон об иноагентах может быть только скорректирован, но не отменен

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда

Совет Федерации по итогам прошедших выборов проведет мониторинг правоприменительной практики закона об иностранных агентах и готов внести определенные изменения или уточнения. Такое заявление в среду, 22 сентября, сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, уточнив, что «речи об отмене вообще закона» не идет.

«Совфед … проведет мониторинг правоприменительной практики, и если в чем-то двойное трактование или неправильное применение, и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить», - заявила спикер.

Как отметила Матвиенко, закон об иноагентах не является российским «ноу-хау», и подобная практика используется в других странах. «Если НКО, фонды в той или иной мере влияют на политические процессы и при этом используют зарубежное финансирование, они должны быть открыты для общества», - сказала она, добавив, что информация об деятельности таких организация должна быть открыта для граждан.

Напомним, ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что члены организации планируют обсудить готовящиеся поправки в закон об иноагентах с новым составом комитета Госдумы по информационной политике, уточнив, что текст этих поправок пока не подготовлен.