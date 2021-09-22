Джонсон рекомендовал Франции перестать злиться из-за соглашения AUKUS

Борис Джонсон. Фото: REUTERS

Парижу пора успокоиться «и взять себя в руки» по поводу заключенного трехстороннего военного соглашения между Лондоном, Вашингтоном и Каннберой (AUKUS). Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Что я хочу сказать по этому поводу, это то, что настало время для некоторых наших самых дорогих друзей prenez un grip (взять себя в руки) относительно этого всего и donnez-moi un break (дать мне передохнуть)», - заявил глава британского правительства в эфире телеканала Sky News.

Джонсон назвал подписанное соглашение фундаментальным шаг к глобальной безопасности. По его словам, новое партнерство для обмена технологиями создают «три союзника-единомышленника, которые стоят плечом к плечу». «Это не что-то эксклюзивное, это не попытка кого-то вытеснить», - сказал он, отметив, что данное соглашение не враждебное Пекину.

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально объявил о разрыве соглашения с Парижем о строительстве подводных лодок. Такое решение было связано с трехсторонним соглашением с Лондоном и Вашингтоном, по которому Канберра получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории. Франция на этом фоне выступил против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией. Главы МИД стран Европейского союза поддержали Париж в ситуации с AUKUS.