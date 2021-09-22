Под Одессой создадут самую большую карту Украины из колбасы

Пользователи сети с иронией отнеслись к мероприятию Фото: facebook.com

25 сентября в поселке Любашёвка Одесской области пройдёт четвёртый по счёту фестиваль колбасы, где создадут самую большую карту Украины из колбасных изделий. Об этом сообщается на официальной странице Любашёвской поселковой территориальной общины в Facebook.

Мероприятие пройдет под лозунгом "Любашёвка — столица украинской колбасы" и будет приурочено к 231-летию поселка.

Пользователи сети с иронией отнеслись к предстоящему фестивалю.

"Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится!", - пишет комментатор под постом организаторов фестиваля.

"А потом колбасную Украину сожрут, что будет символизировать разграбление Украины олигархами"

"О как Украину заколбасило", - шутят пользователи.

Украинцы возмутились, что мероприятие проходит в самый разгар коронавирусной инфекции.

"В данный момент, когда коронавирус мутирует и стал более опасен для людей, не стоит собрать такую массу людей и подвергать опасности жизнь.", - отметил комментатор.

Ранее сайт kp.ru писал о чиновниках из Николаева, которые закрыли огромную дыру в потолке государственным флагом Украины. Секретами "оригинального" ремонта поделился местный журналист