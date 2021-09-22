МИД РФ: размещение беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии исключать нельзя Фото: REUTERS

Возможность размещения афганских беженцев на территории стран Центральной Азии в гуманитарных целях исключать нельзя, однако решение остается за странами данного региона. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Как отметил замминистра, со стороны стран этого региона выражалась обеспокоенность по поводу «наплыва беженцев», который может привести к увеличению рисков террористических угроз, и на этом фоне «они относились очень осторожно к этой теме».

«Тем не менее, насколько я понимаю, случаев размещения каких-то категорий афганских беженцев в гуманитарных целях нельзя исключать. Но это, еще раз, компетенция стран Центральной Азии», - приводит ТАСС слова дипломата.

Напомним, ранее в Европарламенте сообщили, что ни одна страна Европейского союза не согласилась принимать афганских беженцев в массовом порядке, а 14 сентября австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия, где живет четвертая по величине афганская община в мире, не примет ни одного беженца из Афганистана, пока он возглавляет правительство этой страны.