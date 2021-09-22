Россия доставила в Лаос 30 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

Препарат был предоставлен в Лаос в качестве гуманитарной помощи Фото: REUTERS

Спецборт МЧС России доставил в Лаос 30 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Это первый компонент "Спутника V", который в 2020 году стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным РФПИ, эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4% спустя 28 дней после прививки. Это выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин.

Препарат был предоставлен в Лаос в качестве гуманитарной помощи, рассказали в пресс-службе МЧС России. Операция проводилась по поручению правительства России после обращения к нему властей Лаосской Народно-Демократической Республики.

"22 сентября спецбортом МЧС России в качестве гуманитарной помощи населению Лаоса доставлено порядка 30 тысяч доз комплектов вакцины "Спутник Лайт", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия планирует отправить в ближайшее время гуманитарную помощь Афганистану, рассказал спецпредставитель президента РФ и директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.