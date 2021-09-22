Аллерголог предложил предупреждать авиапассажиров о животных на борту

Аллерголог предложил предупреждать пассажиров о рейсах с животными на борту Фото: EAST NEWS

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал предупреждать авиапассажиров о том, что на борту, куда они хотят приобрести билет, будут животные. Так врач прокомментировал сообщение о том, что некоторые авиаперевозчики планируют пускать животных в салон самолета, если хозяева приобретут для них отдельный билет.

Медик добавил, что у некоторых людей может быть довольно сильная аллергия на шерсть, что может привести к несчастным случаям на борту.

«Было бы справедливо, если компания будет предупреждать, что на рейс зарегистрировались люди с животными. Тогда человек уже сам примет решение поменять ему билет на другой рейс или пересесть, или заранее лекарства принять, которые будут эту аллергию предупреждать. Но человека обязательно оповестить об этом надо», — цитирует врача Газета.ru.

Также врач добавил, что авиакомпании обязательно должны обязательно будут иметь в бортовой аптечке противоаллергические препараты.

«В лучшем случае, реакцией может быть аллергический ринит или приступ бронхиальной астмы. Но при длительном пребывании рядом с животным может возникнуть и отек Квинке, и кожные реакции. Если возникнет тяжелый приступ бронхиальной астмы в полете, в условиях замкнутого пространства, я думаю, придется сажать самолет, чтобы оказать помощь пассажиру», - подчеркнул Болибок.