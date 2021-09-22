Минсельхоз: дефицита твердой пшеницы в России не зафиксировали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Урожай пшеницы твердых сортов, используемой для производства макарон, достаточен для обеспечения внутренних потребностей России, дефицита на сегодняшний день не наблюдается. Такое заявление сделали в Министерстве сельского хозяйства РФ.

«В прошлом году в России было собрано 740 тысяч тонн твердой пшеницы, что достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны», - говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным министерства, под урожай в текущем года посевные площади под твердыми сортами культуры расширены до 680 тысячи га, против прежних 620 тысяч га, а данные Центра оценки качества зерна говорят о том, что, на понедельник, 20 сентября, в ключевых обследуемых российских регионах собрано 326 тысяч тонн твердой пшеницы (против 262,9 тысяч тонн в прошлом году).

В ведомстве также указали на то, что экспорт твердой пшеницы в текущем году снизился при одновременном росте объема импорта. На сегодняшний день для наращивания объемов производства министерство прорабатывает вопрос расширения мер государственной поддержки аграриев в рамках компенсирующей и стимулирующей субсидий.