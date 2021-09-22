Матвиенко: оснований для введения локдауна в России пока нет

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на сегодняшний день нет никаких оснований для введения в России локдауна или других жестких мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Никаких пока оснований для введения локдауна или более жестких мер нет», - заявила спикер Совфеда.

При этом Матвиенко отметила, что расслабляться не следует. «Те меры предосторожности - и маски, и перчатки, и соблюдение дистанции, и ограничения массовых мероприятий - пока это должно сохраняться, но избирательно», - добавила она

Напомним, общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в России составило 7 313 851 человек. В среду, 22 сентября, в стране выявлены 19 706 случаев заражения коронавирусом, из них 1 521 в Москве, где заболеваемость выросла за неделю на 24 процента, а уровень госпитализаций повысился на 15 процентов. Тем не менее, как отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для осеннего сезона характерен подъем заболеваемости в связи с увеличением количества контактов.