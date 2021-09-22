Синоптики предупредили россиян о "погодных проклятьях" из-за действия антициклона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики предупредили россиян о «погодных проклятиях», связанных с приходом мощных ливней, которые происходят из-за действия антициклонов.

«Речь идет об антициклонах над востоком Европейской России, которые блокируют продвижение циклонов из Атлантики. И тем приходится в течение многих дней кружить над курортами юга», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра «Фобос».

Сообщается, что затяжные ливни накрыли Краснодарский край. Так в Сочи за 12 часов выпало 25 миллиметров осадков, в Краснодаре - 36 миллиметров, а Геленджике - 44 миллиметра осадков.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня проливные дожди накроют Кабардино-Балкарию, а температура воздуха в Нальчике понизится до 12-13 градусов. Ливни на берегах Черного моря продолжатся, а в самом эпицентре стихии окажутся склоны Кавказа.

Кроме того, синоптики предупредили, что к выходным дням вихрь антициклона переместится в Зауралье, а на юг страны вернется бархатный сезон. В средней полосе ожидается повышение температуры до плюс 10-15 градусов.

Как писал сайт kp.ru, ранее синоптики пообещали потепление в Центральной России с 27 сентября. Специалисты говорят о приходе настоящего бабьего лета в этот регион со следующий недели.