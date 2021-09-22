США и Евросоюз запустят партнерство для передачи вакцин от коронавируса странам с низкими доходами

Джо Байден. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Европейский союз запустят партнерство с целью передачи вакцин от коронавирусной инфекции странам с низкими доходами, а также для борьбы с дезинформацией в этой сфере. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Запускаем партнерство США и ЕС по вакцинам с целью работать более тесно вместе с нашими партнерами и расширять глобальную вакцинацию … Мы обязуемся безвозмездно передавать, а не продавать дозы (вакцины от коронавируса) странам с низким и более низким уровнем дохода», - заявил американский лидер отметив, что в рамках данного партнерства также будет вестись борьба с дезинформацией вокруг вакцинации.

Глава Белого дома также сообщил о планах Вашингтон провести многостороннее совещание по борьбе с пандемией коронавируса. Как он сообщил, такой саммит предлагается организовать в первом квартале 2022 года.

Напомним, ранее председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Абдулла Шахид заявил о необходимости достичь цели всеобщей вакцинации от COVID-19 в конце следующего года, призвав бороться с вакцинным неравенством. Он также заявил о намерении в начале 2022 года организовать встречу высокого уровня по вопросу вакцинного неравенства, на которую планирует пригласить ведущих экспертов и мировых лидеров.