Отозванный посол Франции вернется в США на следующей неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отозванный из Вашингтона французский посол вернется в США на предстоящей неделе и начнет интенсивную работу с администрацией. Такое заявление в среду, 22 сентября, сделал Белый дом по итогам разговора президента Франции Эммануэля Макрона с американским лидером Джо Байденом.

Как сообщается, разговор двух лидеров состоялся в среду, 22 сентября. «Президент Макрон решил, что французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Он начнет интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США», - отмечено в сообщении.

Елисейский дворец заявил телеканалу BFMTV, что Макрон и Байден обсуждали ситуацию, сложившуюся после разрыва Австралией контракта на поставки французских подводных лодок.

«Президенты двух стран пришли к согласию, что открытие консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров позволили бы избежать нынешней ситуации», - отмечено в заявлении.

Напомним, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально заявил о разрыве соглашения с Францией по строительству подводных лодок. Такое решение было принято на фоне заключения трехстороннего соглашения с Лондоном и Вашингтоном, по которому Канберра получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории.

Как писал сайт kp.ru, Париж в связи с этим выступил против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией. Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с AUKUS.