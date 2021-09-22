Польская компания PGNiG получила право участвовать в сертификации оператора "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в процедуре сертификации газопровода «Северный поток – 2». Об этом компания сообщила в среду, 22 сентября.

«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации "Северного потока - 2"», - говорится в заявлении компании.

Как утверждает польская компания, данный газопровод не отвечает формальным требованиям для сертификации по льготной модели независимого оператора передачи (ITO), а также указывает на то, что положительное решение Федерального сетевого агентства приведет к угрозе безопасности поставок в Европейский союз.

Глава PGNiG Павел Маевский заявляет, в процессе сертификации польская компания собирается стремиться к тому, чтобы «владелец "Северного потока - 2" не смог избежать применения требований разделения собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода».

Маевский также предупредил, что компания намерена «последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода», которые, в том числе, касаются корпоративной структуры компании и безопасности поставок.

Напомним, сегодня, 22 сентября, в МИД РФ в очередной раз заявили, что Россия не намерена использовать «Северный поток – 2» как геополитический инструмент, и данный проект остается для Москвы исключительно экономическим.