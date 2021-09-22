Зеленский призвал НАТО увеличить присутствие альянса в Черном море

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Увеличение присутствия флотов стран НАТО в акватории Черного моря является важным вопросом для Украины. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, уточнив, что для Киева имеет значение увеличение как военного присутствия блока, так и количества совместных учений.

Коме того, глава незалежной заявил, что НАТО будет слабее, если в его составе не будет Киева. По его словам, это уже заметно по событиям, связанным с оборонными контрактами США и Европейского союза.

«Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, Альянс будет слабее. И это уже видно», - сказал украинский лидер.

Зеленский выразил надежду, что страны НАТО определят для Украины перечень реформ, а также критерии для перехода «к следующему этапу интеграции с альянсом».

«Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны», - заявил он.

Напомним, ранее бывший американский посол в Киеве Джона Хербст заявил, что Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса в ближайшее десятилетие. По его словам, в основном это связано с противодействием данному процессу внутри НАТО.