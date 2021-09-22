Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 сентября 2021 20:49

Делегацию Бразилии на Генассамблее ООН отправили на самоизоляцию

Ранее коронавирусом заболел глава бразильского Минздрава
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Делегация Бразилии на Генассамблее ООН отправили на самоизоляцию

Делегация Бразилии на Генассамблее ООН отправили на самоизоляцию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальное агентство санитарного надзора Бразилии (Anvisa) рекомендовало всем членам президентской делегации, которые ранее посетили Нью-Йорк, провести на самоизоляции 14 дней из-за контакта с зараженным министром здравоохранения Марселу Кейрога.

Глава Министерства здравоохранения Бразилии, который сопровождал бразильского президента Жаира Болсонару в США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН, заболел коронавирусной инфекцией. Министр останется на карантине в Нью-Йорке. Как уточняется, на данный момент он находится в стабильном состоянии здоровья. По его словам, все это время он носил защитную маску и был привит препаратом Coronavac.

В сообщении правительства, в котором говорится о состоянии главы ведомства, также отмечается, что остальные члены делегации получили отрицательные результаты теста на COVID-19, однако политикам, вступавшим в контакт с заболевшим рекомендовано отправится на две недели самоизоляции.