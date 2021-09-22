Делегацию Бразилии на Генассамблее ООН отправили на самоизоляцию

Делегация Бразилии на Генассамблее ООН отправили на самоизоляцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальное агентство санитарного надзора Бразилии (Anvisa) рекомендовало всем членам президентской делегации, которые ранее посетили Нью-Йорк, провести на самоизоляции 14 дней из-за контакта с зараженным министром здравоохранения Марселу Кейрога.

Глава Министерства здравоохранения Бразилии, который сопровождал бразильского президента Жаира Болсонару в США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН, заболел коронавирусной инфекцией. Министр останется на карантине в Нью-Йорке. Как уточняется, на данный момент он находится в стабильном состоянии здоровья. По его словам, все это время он носил защитную маску и был привит препаратом Coronavac.

В сообщении правительства, в котором говорится о состоянии главы ведомства, также отмечается, что остальные члены делегации получили отрицательные результаты теста на COVID-19, однако политикам, вступавшим в контакт с заболевшим рекомендовано отправится на две недели самоизоляции.