ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25 процента. Об этом говорится в заявлении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Как говорится в сообщении ФРС, Комитет по операциям на открытом рынке принял решение сохранить целевой диапазон ставки и намерен поддерживать данный диапазон до тех пор, «пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевого уровня в 2 процента».

Кроме поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы регулятор собирается продолжить покупку казначейских облигаций, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS) по меньшей мере, в текущих темпах. В заявлении говорится, что это необходимо для обеспечения поддержки бесперебойного функционирования рынка, а также «способствовать созданию благоприятных финансовых условий, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий».