Госсекретарь США планирует в конце 2021 года созвать глав МИД стран для обсуждения борьбы с пандемией

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в конце текущего года созвать министров иностранных дел разных стран на встречу, которая будет посвящена вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам организованного Вашингтоном онлайн - саммита по борьбе с COVID-19.

«В конце года госсекретарь проведет встречу с министрами иностранных дел, чтобы проинформировать о нашем совместном прогрессе и сохранить на международном уровне безотлагательность, чтобы пересечь финишную черту и покончить с пандемией в 2022 году», - говорится в заявлении Белого дома.

В сообщении также отмечается важность передачи вакцин от коронавируса бедным странам. США также поддержали объявленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цель, согласно которой к Генассамблее ООН в следующем году не менее 70 процентов населения планеты было «полностью привито качественными, безопасными и эффективными вакцинами во всех странах и категориях доходов».

Как писал сайт kp.ru, ранее в среду, 22 сентября, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Европейский союз запустят партнерство с целью передачи вакцин от коронавируса странам с низкими доходами, а также для борьбы с дезинформацией в данной сфере.