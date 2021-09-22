Глава МИД Украины: финансовая помощь Киеву от США должна достигать 1 млрд долларов в год

Глава МИД Украины: финансовая помощь США Киеву должна достигать 1 млрд долларов в год Фото: REUTERS

Финансовая помощь Киеву, предоставленная Вашингтоном, должна достигать 1 миллиарда долларов в год. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что основная часть этой помощи должна быть направлена в сектор безопасности страны.

«Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в 1 миллиард долларов (в год) … Значительная часть этой суммы должна идти на сектор безопасности», - заявил украинский министр, отметив, что это «должно произойти в ближайшие годы».

По словам Кулебы, для такого финансирования в Конгрессе есть все предпосылки, как с точки зрения политики, так и вопроса безопасности. «Это не случится сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем работать», - отметил он во время трансляции в своем Facebook.

Как считает глава МИД Украины, «клуб стран», получающих от США 1 млрд долларов помощи и более является клубом избранных и «это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь».

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