Президент Молдавии выступила на Генассамблее ООН за полный вывод российских военных из Приднестровья

Майя Санду Фото: REUTERS

Молдавия продолжит требовать полного вывода российских войск из непризнанного Приднестровья. Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

«Я бы также хотела повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу военных остается неизменной», - заявила молдавский лидер, уточнив, что такая позиция подразумевает вывоз или уничтожение боеприпасов на складах в селе Колбасна, которые, как она отметила, являются угрозой экологии и безопасности региона в целом.

Санду также указала на то, что Молдавия сильно обеспокоена ухудшением ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе. «Мы полны решимости найти мирные политические решения для конфликта в Приднестровском регионе нашей страны с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности», - добавила она.

Напомним, Санду и ранее призывала вывести из региона Оперативную группу российских войск и заменить российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ответ официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова отметила, что миротворцы России находятся в регионе на абсолютно законных основаниях, поскольку между Москвой и Кишиневом есть соответствующие соглашения.