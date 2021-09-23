В Пентагоне заявили о готовности США рассмотреть декларацию об окончании войны на Корейском полуострове

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность подготовки декларации об окончании войны на Корейском полуострове, заявил на брифинге в среду, 22 сентября, руководитель пресс-службы американского Минобороны Джон Кирби.

«США сохраняют приверженность достижению прочного мира на Корейском полуострове посредством дипломатии и диалога с Северной Кореей. Мы продолжаем добиваться взаимодействия с КНДР, чтобы заняться различными вопросами», - сказал официальный представитель Пентагона.

Джон Кирби таким образом прокомментировал предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который озвучил идею разработать декларацию об окончании войны на Корейском полуострове во время своего выступления на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что США «открыты для обсуждения возможности» выработать такой документ, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине сентября Северная Корея проводила запуски ракет почти ежедневно, чем в очередной раз возмутила соседей. Кроме того, северокорейские власти объявили об успешных испытаниях железнодорожного ракетного комплекса, снаряды запускались с поезда. В японском Минобороны назвали такие действия Пхеньяна «серьезной проблемой для всего международного сообщества», включая Токио.