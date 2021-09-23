Британский премьер: AUKUS позволит Западу догнать Китай в области технологий

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Вашингтоне Фото: REUTERS

Британский премьер Борис Джонсон убежден, что новое партнерство AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство и США) поможет странам Запада догнать Китай в области технологий, передает агентство PA.

«Нам нужны западные технологии, на которые мы можем положиться. Но реальность такова, что Китай впереди по некоторым технологиям», - заявил он журналистам в поезде, возвращаясь из Вашингтона в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Пол его словам, «американцы и австралийцы же хотят попробовать вместе с нами вернуть лидерство Запада в некоторых областях и работать над этим совместно. В киберсфере, сфере искусственного интеллекта – есть много областей, по которым мы хотим скооперироваться», - добавил глава британского правительства.

При этом Борис Джонсон отверг возможность того, чтобы пригласить в новое партнерство Францию, дабы наладить отношения Лондона и Вашингтона с Парижем, испорченные из-за разрыва многомиллиардного контракта по строительству подводных лодок для Канберры.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне премьер Британии посоветовал французским властям «успокоиться» и «взять себя в руки», а его самого – оставить в покое с темой сорванной сделки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кому нужен AUKUS: зачем на политической карте мира появился новый военный альянс

США, Великобритания и Австралия договорились о странном партнерстве вовсе не из-за Китая (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Америка подложила Франции «ядерную свинью»: Как Россия использует новый раздрай в НАТО

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец размышляет о последствиях появления нового военного альянса (подробности).