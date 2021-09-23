Мадуро попросил ООН помочь в диалоге с оппозицией Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил ООН оказать содействие в переговорах между оппозицией и правительством республики, которые продолжаются в Мексике с середины августа.

«Я прошу ООН предоставить всю возможную помощь для того, чтобы диалог в Мексике привел к новым частичным договоренностям и глобальному соглашению», - сказал он в видеообращении, показанном в среду на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Мадуро, властям Венесуэлы уже удалось добиться того, что «наиболее экстремистски настроенные секторы оппозиции» вернулись «в политику, к уважению конституции и к участию в выборах».