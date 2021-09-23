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Политика23 сентября 2021 2:59

Мадуро попросил ООН помочь в диалоге с оппозицией Венесуэлы

Лидер Боливарианской республики также призвал снять «все преступные санкции против венесуэльской экономики и общества»
Источник:kp.ru
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил ООН оказать содействие в переговорах между оппозицией и правительством республики, которые продолжаются в Мексике с середины августа.

«Я прошу ООН предоставить всю возможную помощь для того, чтобы диалог в Мексике привел к новым частичным договоренностям и глобальному соглашению», - сказал он в видеообращении, показанном в среду на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Мадуро, властям Венесуэлы уже удалось добиться того, что «наиболее экстремистски настроенные секторы оппозиции» вернулись «в политику, к уважению конституции и к участию в выборах».