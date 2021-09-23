Лавров в Нью-Йорке встретился с новой главой МИД Британии

Элизабет Трасс сменила Доминика Рааба на посту главы МИД 15 сентября Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел первую встречу с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, которая сменила на этом посту Доминика Рааба всего несколько дней назад, 15 сентября.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран тепло поприветствовали друг друга, сказав, что рады возможности провести беседу, а потом встреча продолжилась в закрытом режиме, без журналистов.

Стоит отметить, что переговоры министров проходят на фоне новых обвинений Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как писал сайт kp.ru, накануне Скотланд-Ярд сообщил, что британская полиция предъявила обвинения третьему подозреваемому. В убийстве по предварительному сговору, хранении и применении химического оружия обвинили некого Сергея Федотова. В сообщении указывается, что он гражданин России.

Комментируя эту новость, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Лондоне «давно не возвращались к этой теме», а также напомнила, что уже «более 2,5 лет власти Британии используют дело Скрипалей для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений», призвав Лондон рассказать правду о происшествии в Солсбери.