В зоопарках США начали прививать животных от коронавируса

Детеныши гепарда в зоопарке Stone на северо-востоке США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американских зоопарках начали прививать против коронавируса животных, которые больше других подвержены риску заразиться «ковидом». Пока к вакцинации зверушек приступили сотрудники только двух зверинцев – Franklin и Stone, сообщает сайт зоопарков Новой Англии (регион на северо-востоке США).

«Хотя у нас не было случаев заражения COVID-19 среди животных в зоопарках Новой Англии Franklin и Stone, прививка является важной профилактической мерой для защиты видов, восприимчивых к заражению вирусом», - сказал старший ветеринар зоопарков Новой Англии Крис Бонар.

Уточняется, что первую очередь вакцину получат приматы, кошачьи и куньи – именно эти виды находятся в зоне риска. Животных прививают препаратом ветеринарной фармацевтической компании Zoetis, которая относится к структурным подразделением Pfizer.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе министерство сельского хозяйства США сообщило, что в штате Огайо впервые в мире были зафиксированы случаи заражения коронавирусом диких белохвостых оленей.