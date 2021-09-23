Борис Джонсон признался в желании сменить имя в честь бога северного ветра

Борис Джонсон думал над тем, чтобы стать Бореем Джонсоном Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел стать Бореем Джонсоном – в честь бога северного ветра в греческой мифологии, заявил политик во время выступления на Генассамблее ООН.

"Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном", - признался премьер-министр в речи, посвященной проблемам экологии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джонсон заявил, что его страна испытывает любовь к Франции.

По его словам, британская сторона стремится наладить отношения с французами после скандала из-за сделки в рамках AUKUS и разрыва контракта на поставку подлодок Франции для Австралии.

После этого премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Парижу пора успокоиться "и взять себя в руки".