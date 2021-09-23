Рособрнадзор ожидает снижения качества образования в случае отказа от ЕГЭ

Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ Рособрнадзор считает необоснованным Фото: Евгения ГУСЕВА

Рособнадзор ожидает, что полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) приведет к ухудшению качества образования, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению", - подчеркнули в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

В пользу сохранения ЕГЭ также говорит тот факт, что единая аттестация востребована как эффективный механизм отбора абитурентов в высшие учебные заведения, отметили в Рособрнадзоре.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил за расширение списка обязательных для сдачи Единых государственных экзаменов. Он предложил добавить к русскому языку и математике, ЕГЭ по которым нужно написать для получения аттестата о среднем образовании, также экзамен по истории.