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Общество23 сентября 2021 7:48

Последние новости на утро 23 сентября 2021: Зеленский запутался, цитируя Путина на Генассамблее ООН

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 23 сентября 2021 года
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 23 сентября 2021 года

«КП» – о последних новостях на утро 23 сентября 2021 года

Фото: REUTERS

Последние новости на утро 23 сентября 2021 года. Выступая на 76-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке, украинский лидер Владимир Зеленский на русском языке процитировал президента России Владимира Путина, но при этом запутался, выдержки из какой именно речи он решил привести. Глава Незалежной во время своего выступления заявил, что Россия якобы нарушает собственные слова о необходимости соблюдать существующую архитектуру международных отношений и права, после чего решил подтвердить свое заявление словами российского коллеги об опасности попыток расшатать авторитет ООН.