Сирия потребовала немедленно вывести войска Турции из страны

Работа сирийской артиллерии в провинции Хомс, 2016 год. Фото: Александр КОЦ

Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела войска с территории суверенного государства, заявил РИА Новости сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад.

"Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", - подчеркнул руководитель МИД.

Микдад выразил уверенность, что военное присутствие Турции ведет к эскалации конфликта. Он также обвинил Анкару в поддержки террористических группировок на сирийской земле.

Как ранее писал сайт kp.ru, 11 сентября министерство обороны Турции сообщило о гибели двух военных при нападении неизвестных на севере Сирии в провинции Идлиб. Еще трое человек получили ранения.

Кстати, ситуация в Сирии – одна из тем, которую планируют обсудить в конце сентября на личной встрече в Сочи российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.