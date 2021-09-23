ФСБ изъяла три килограмма взрывчатки у религиозных экстремистов в Екатеринбурге

Для задержания экстремистов провели три спецоперации / Фото: кадр из видео

Сотрудники ФСБ задержали 15 участников террористического сообщества в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления силовой структуры.

Для этого правоохранительные органы провели в сентябре сразу три спецоперации, в ходе которых накрыли ячейку религиозных экстремистов. У них изъяли три килограмма взрывчатки.

"Из незаконного оборота изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой порядка 3 кг, которое участники ячейки изготовили самостоятельно в целях реализации своих преступных планов", - уточнили в ведомстве.

По результатам оперативных мероприятий против пятерых подозреваемых возбудили три уголовных дела. Еще 10 членов запрещенной в России организации будут депортированы из страны с запретом на въезд в РФ на длительные сроки.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. По данным силовиков члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению терактов в России.