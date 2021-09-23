Истребитель ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета

Крушение произошло во время учебного полета
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Истребитель военно-воздушных сил Пакистана потерпел крушение на северо-западе Пакистана, сообщает Geo News.
По информации представителя ВВС страны, самолет выполнял учебный полет в районе Мардан (провинция Хайбер-Пахтунхва). О судьбе пилота пока ничего неизвестно.
На место происшествия направили специальную комиссию. Она выясняет причины и обстоятельства падения воздушного судна.
Как ранее писал сайт kp.ru, 27 августа в Пермском крае разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24, рухнув на землю. Двое летчиков успели катапультироваться. Бомбардировщик летел на плановый ремонт. Полет выполнялся без боекомплекта.
В среду, 22 сентября, под Хабаровском произошло крушение самолета Ан-26. Напомним, что воздушное судно исчезло с радаров во время технического рейса. На борту, по предварительным данным, могли находиться до семи человек.